Wenn 14 Blasmusikkapellen in der Arena Nova aufmarschieren und 2.000 Besucher in Tracht erscheinen, dann ist es wieder soweit: Der Winternachtsball ist bei seiner siebenten Auflage längst zum größten Trachtenball Niederösterreichs geworden, wie Stadtchef Klaus Schneeberger in seiner Eröffnungsrede betonte. Zu verdanken ist das vor allem den Veranstaltern Erika Buchinger, Gerti Hatvan, Verena Harnisch-Horvath und Christian Stacherl, die die Arena Nova mit vielen Helfern in einen Ballsaal verwandelten.

Neben der kommenden Landesausstellung (dafür gab‘s eine eigene Fotoecke) wurde in der Ballnacht auch einem neuen Modetrend in der Damenwelt nachgegangen: Glitzersocken und dazu Stöckelschuhe waren gefragt – am Besten sahen die Schwestern Theresa und Katharina Koizar darin aus, die bei dem Wettbewerb den 1. Platz belegen. Besonderen Applaus gab es für die Eröffnungseinlage der Wiener Neustädter Ballettschülerinnen der Volkshochschule und der jungen Edlitzer Schuhplattlerbuben, die mit ihrem Tanz das Motto „Stadt und Land miteinand“ darstellten.

Danach wurde die Tanzfläche freigegeben, wo unter anderem Andrea und Franz Klemm oder Renate und Gerhard Poppinger eine Runde drehten. Erstmals „in Funktion“ vor Ort war Markus Sauer: Der neue Bezirkshauptmann war mit Frau Margit im Ballgetümmel unterwegs.

Ausgelassenen Schlusspunkt setzten wie jedes Jahr die Musikanten Mini und Klaus, die ein nimmermüdes Ballpublikum zum Mitsingen und Tanzen bis weit nach Mitternacht motivierten.