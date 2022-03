Es heißt wieder: „Alles Walzer!“ in Wiener Neustadt

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause darf nun bald wieder getanzt werden – zumindest ein wenig.

Der Wiener Neustädter Convent veranstaltet zum traditionellen Termin am 30. April die Frühlingssoiree im Sparkassensaal. Karten gibt es im Vorverkauf in diesem Jahr nur online (Infos auf www.fruehlingssoiree.at ), ab 30. März ist eine Sitzplatzreservierung bei Tomann Optik in der Allerheiligengasse 8 möglich.

Bereits ein Monat davor geht am 26. März der Schulball des BRG Gröhrmühlgasse über die Bühne. Wie berichtet, laden die Schüler unter dem Motto „American Dream“ zum Tanz im Sparkassensaal. Für den Ball gilt eine 3G-Regel. Vorverkauf und Tischreservierung mit E-Mail an Schulball@brg.at, Karten auch an der Abendkassa.

Noch ein zweiter Schulball ist im März am Programm: Unter dem Motto „Gold Rush“ findet am 22. April der Schulball des Klemens-Maria-Hofbauer-Gymnasiums im Schloss Katzelsdorf statt.

Der Jägerball muss in diesem Jahr noch einmal entfallen – es sei aber das Ziel, ab dem nächsten Jahr wieder einen Ball zu veranstalten, heißt es seitens der Hubertusrunde. Wie Axel Schneeberger gegenüber der NÖN sagt, soll es davor noch ein Event geben: „Wir planen eine jagdliche Veranstaltung für den Herbst.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden