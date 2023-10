Pensionistin brach in Bankfiliale in Bad Erlach zusammen

Dramatische Szenen spielten sich am Freitagvormittag in der Sparkassen-Filiale in Bad Erlach ab. Eine Pensionistin hatte sich dort am Morgen nicht wohl gefühlt. Ihr Zustand verschlechterte sich daraufhin immer mehr - blaue Lippen, Atemprobleme, Bewusstlosigkeit. Eine Kundin sowie ein Bankmitarbeiter - er hatte erst vor zwei Wochen einen Erste Hilfe Kurs absolviert - reagierten blitzschnell und kümmerten sich um die Frau.

Sie führten etwa eine Herzmassage durch, auch der halbautomatische Defibrillator in der Bank kam zum Einsatz. Wenig später war auch ein Mitglied der „First Responder“ der Rot Kreuz Ortsstelle Bad Erlach zur Stelle, ehe ein Notarztteam des Roten Kreuzes eintraf. Gemeinsam konnte die Pensionistin erfolgreich reanimiert und ihr Kreislauf zurückgeholt werden - sie wurde ins Wiener Neustädter Landesklinikum gebracht.