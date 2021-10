Bereits zum 22. Mal stehen die Vienna Metrostars im Finale der Baseball Bundesliga. Die Diving Ducks Wr. Neustadt stehen immerhin vor ihrer sechsten Finalteilnahme. Während die Wiener sich allerdings bereits 15-mal zum Champion krönten, fehlt den Diving Ducks Wr. Neustadt dieser große Wurf noch. Trotz der zahlreichen Finalteilnahmen beider Teams, ist die Finalpaarung zwischen den Metrostars und den Diving Ducks eine Premiere in der Baseball Bundesliga.

Ducks zitterten, Metrostars souverän

Während die Wr. Neustädter bereits seit mehr als einem Monat als Finalist feststehen, dürfen die Vienna Metrostars erst seit einer Woche fix mit dem Finale planen. Trotz der späteren Qualifikation verlief das Semifinale der Wiener aber wesentlich deutlicher als jenes der Niederösterreicher. Noch vor der Europameisterschaft mussten die Diving Ducks gegen die ASAK Athletics über die volle Distanz von fünf Spielen gehen – das entscheidende Spiel wurde mit der Differenz von einem Run gewonnen. Der Rekordmeister aus Wien hingegen sweepte die Dornbirn Indians in der zweiten Halbfinalpaarung.

Fokussierte Arbeit am Wurfhügel

Während die Diving Ducks die Spielpause nutzten, um fokussiert an ihrem Pitching zu arbeiten und in diesem auch den Schlüssel zum Erfolg sehen, wollen die Metrostars den Schwung aus der Halbfinalserie mitnehmen. "Das Momentum ist da, jetzt müssen wir im richtigen Moment unsere Leistung aufrufen" so Metrostars Headcoach JT Hilliard, der bis auf den nicht fitten Leihspieler Alex Seidl aus dem Vollen schöpfen kann.

Ducks im direkten Duell mit Nase vorne

An diesem Wochenende werden die ersten beiden Spiele dieser Serie in Wien ausgetragen. Bereits im Grunddurchgang der Division Ost lieferten sich die jetzigen Finalisten harte Duelle um den Division-Title. Die Niederösterreicher konnten drei der fünf Aufeinandertreffen für sich entscheiden und starteten damit auch vom ersten Rang im Osten in die Playoffs. Lediglich zwei der fünf Duelle in der Regular Season endeten mit mehr als einem Run Differenz.