Billa-Filiale in Felixdorf wurde abgerissen

Die neue Billa-Filiale auf der Hauptstraße ist beinahe fertiggestellt. Das neue Gebäude wurde auf dem Nebengrundstück aufgestellt und erstrahlt bereits in seiner vollen Pracht. Was fehlt ist noch die Inneneinrichtung. Danach kann in das neue Gebäude umgesiedelt werden.

Der alte Billa ist nicht mehr in Betrieb, denn dieser wurde mit Start am Montag der Vorwoche abgerissen. Wie der Bauarbeiter der Abbruchfirma „Zöchling GmbH“ Mario Teubenbacher erklärt, konnte innerhalb von fünf Tagen das komplette alte Gebäude dem Erdboden gleich gemacht werden. Da, wo vorher das alte Gebäude stand, kommen nun die neuen Parkplätze hin. Wie die NÖN bereits berichtete, bleibt das Sortiment gleich, das Geschäft wird aber größer und schöner.

Geplant ist eine Neueröffnung der Billa-Filiale am 9. Oktober.