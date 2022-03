Fohlenhof: Neues Naherholungsgebiet in Wr. Neustadt

Werbung

Eigentlich hatte die „Bunte Stadtregierung“ in der ersten Legislaturperiode vor, das Fohlenhof-Areal für ein Wohnbauprojekt zu verkaufen. Am Montag waren Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stadtrat Franz Dinhobl (beide ÖVP) froh, es nicht getan zu haben.

Präsentiert wurde auf eben jenem Areal der erste Schritt in Richtung eines neuen Naherholungsgebietes: „Aufbauend auf den Inputs der Bevölkerung beim Ideenwettbewerb zur Zukunft des Fohlenhofs und den Plänen der Landschaftsarchitekten, setzen wir nun den ersten Teilbereich um“, verkünden Schneeberger und Dinhobl. Die Rede ist von der Entstehung einer Spiel- und Picknickwiese auf 7.500 Quadratmeter. Zusätzlich werden 70 neue Bäume und 1.000 Quadratmeter Blumenwiesen mit heimischen Wildblumen und Kräutern gepflanzt. Das Hauptaugenmerk bei der Gestaltung des Areals liegt auf der Diversität für Flora und Fauna, Naturbelassenheit und Schaffung neuer Lebensräume bei gleichzeitiger Freizeitqualität für Familien.

Grünraum weiter ausbauen

Das neue Naherholungsgebiet sei ein wichtiger Punkt des Stadtentwicklungsplans „STEP2030+“, heißt es seitens Dinhobl und Schneeberger, „da es Grünräume mitten in der Stadt sichert, weiterentwickelt und der Öffentlichkeit zugänglich macht. So wird der neue Fohlenhof schon mit der Spiel- und Picknickwiese einen maßgeblichen Beitrag zur ‚Stadt für’s Leben‘ leisten“.

Die Details zum Projekt:

Der innere Bereich wird rund 75 cm abgesenkt, die flachabfallenden Böschungen können so zum Sonnenbaden genutzt werden. Auf zwei „Inseln“ werden Blumenwiesen angelegt, welche für Bienen, Schmetterlinge, etc. Lebensraum bieten. Diese blühenden Naturinseln werden nur zweimal im Jahr gemäht, so entstehen Hochgrasbereiche.

Der bestehende Windschutzgürtel bleibt erhalten, gerade diese Übergänge sind für Insekten und Kleintiere sehr wichtig. Die ehemalige Allee wird mit Linden wieder angepflanzt. Dazu kommen vier Baumgruppen auf der Fläche selbst. Die alten und wertvollen Eichen entlang der Akademiemauer werden freigestellt und können so ihre ganze Pracht entfalten. Totholz wird entfernt und so die Verkehrssicherheit wiederhergestellt.

Baubeginn ist in den nächsten Wochen. Die Fertigstellung ist auf Frühling 2023 gesetzt.

Protest hat gewirkt

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.