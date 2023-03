Lanzenkirchen: Wechselgasse wird umgebaut

Es war ein Aufruf nach mehr Sicherheit - schon seit zwei Jahren wurde darüber gegrübelt, wie man den Abschnitt von der Wechselgasse bis zum Hauptplatz ökologisch wertvoller und zugleich sicherer für Schulkinder und Radfahrer gestalten kann.

Die Wechselgasse: Rechts am Bild sollen Grünflächen und Parkplätze entstehen, links ein Gehsteig. Foto: NÖN, Jakob Feigl

Die Antwort wurde nun gefunden, wie ÖVP-Bürgermeister Bernhard Karnthaler verkündet: „Es wird auf der einen Seite der Straße über die vollen 400 Meter ein eineinhalb Meter breiter Gehsteig gebaut, auf der anderen Seite sollen Grünflächen und Parkplätze entstehen.“

Am Plan der Firma "kosaplaner kann man erkennen, dass statt dem abgerissenen Gebäude, Bäume gepflanzt, ein Trinkbrunnen aufgestellt und eine Bank gebaut werden. Foto: kosaplaner, Jakob Feigl

Beim Gehsteig werden neue Straßenbeleuchtungen errichtet, am Ende der Straße wird ein altes Haus abgerissen, wo neben mehreren Bäumen ein Trinkbrunnen und eine Bank geplant sind. Der Abriss des Hauses, das früher einmal ein Stadl war, wird vor allem wegen der schlechten Kreuzungseinsicht auf die Hauptstraße vorgenommen. Außerdem sollen in der Mitte der Wechselgasse Schriften mit „30“ (dreißiger Zone) und „Achtung Radfahrer“ angebracht werden.

Ziemlich unübersichtlich: Die schlechte Kreuzungseinsicht, die bisher für alle Autofahrer, die auf die Hauptstraße abbiegen wollten, ein Hindernis darstellte. Foto: NÖN, Jakob Feigl

Beim Projekt hat für Karnthaler die Entsiegelung und Begrünung oberste Priorität: „Ich möchte das Schwammstadt-Schema vom Hauptplatz fortführen. Wir wollen so wenig wie möglich asphaltieren und mehr begrünen, mit Bäumen, die denen am Hauptplatz ähnlich sind“, zeigt sich der Bürgermeister klimafreundlich. Für die Planung zuständig ist die Firma „kosaplaner“, die Auswahl des Bauträgers wird erst erfolgen. Die Arbeiten sollen in den Sommerferien diesen Jahres im Juli und August durchgeführt werden.

Der Abschnitt, der bis zum Hauptplatz führt, soll in Zukunft verkehrssicherer gemacht werden. Foto: NÖN, Jakob Feigl

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.