Kunstwerk in Wiener Neustädter Innenstadt zerstört

Ärger bei Denkmalschutzvereins-Obmann Christian Hoffmann: Ein „Sgraffito“ von Künstler Florian Jakowitsch auf dem (ehemaligen) Gemeindebau in der Stadlgasse wurde zerstört. Mitten ins „Sgraffito“ wurde ein Fenster gestemmt. Das Kunstwerk erinnert an den großen Stadtbrand von 1834, der hier seinen Ausgang genommen hat und an den Ort Gymelsdorf erinnert.

„Es ist wirklich sehr ärgerlich, dass dieses historische Kunstwerk zerstört wurde, obwohl es ursprünglich geheißen hat, dass es bestehen bleibt“, so Christian Hoffmann. Das Problem: Der Wohnbau hat einen Eigentümerwechsel hinter sich, der neue Besitzer wusste nichts von der Zusage, das Kunstwerk zu erhalten, so Hoffmann. Immerhin: Derzeit werde gepüft, ob das Anbringen einer Kopie technisch möglich sei, heißt es seitens des Hausbesitzers.