Bauarbeiten laufen Kaffeepause wegen Renovierung im Wiener Neustädter Cafe Ferstl

Baustelle statt Schanigartenbetrieb beim Cafe Ferstl. Foto: Schranz, NÖN

D as Traditionskaffeehaus am Wiener Neustädter Hauptplatz wird am 25. Juli wieder aufsperren.

Reparaturarbeiten nach einem Wasserschaden zwingen das Cafe Ferstl derzeit zu einem Betriebsurlaub. Bauarbeiten bzw. Renovierungen laufen auf Hochtouren, bestätigt Chef Heinz Ferstl im Gespräch mit der NÖN. „Der Raum im ersten Stock über dem ehemaligen Schermann-Geschäft wird dabei komplett neu gestaltet“, erklärt der Unternehmer. Wenn alles glatt läuft, wird am Dienstag, dem 25. Juli, wieder eröffnet.