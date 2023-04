Sebastiankapelle in Stollhof wird um 36.000 Euro saniert

Die Sebastiankapelle im Herzen von Stollhof wird renoviert. Die Ortskapelle zählt mit einem Alter von 310 Jahren zu den ältesten Gebäuden in Stollhof. Wie der Gebietsbaureferent der Erzdiözese Wien und Initiator der Sanierungsarbeiten Hermann Heindl weiß, liegt die letzte Generalsanierung 23 Jahre zurück. Das Gebäude weist deshalb einige Schäden auf, wie beispielsweise am Verputz und am Farbanstrich der Fenster, eine Verwitterung des Farbanstrichs und eine kaputte Regenrohrleitung. Auch im Inneren sind Schäden durch Wandfeuchtigkeit aufgetreten, die historischen Statuen müssen aufgrund von Feuchtigkeit und Witterung restauriert werden. „Im Bereich des Holzaltars hat sich ein starkes Schadensbild gezeigt. Es war höchste Zeit, dass hier etwas unternommen wird“, sagt Heindl.

In den nächsten Wochen wird der Verputz innen und außen erneuert und frisch gestrichen. Zusätzlich wird der Außensockel in einem Meter Tiefe mit einer Dichtschlemme versehen. Mit den Arbeiten am Sockel wurde in der Vorwoche bereits begonnen. Auch der Hochaltar mit der Mensa und die Statuen befinden sich bereits beim Restaurator. „Wenn alles nach Plan läuft, sollte die Fertigstellung bis 2. Juni zur Langen Nacht der Kirchen erfolgen“, meint Heindl gegenüber der NÖN.

Useini Tahib und Basztor Iosif von der Firma Dinhobl haben bereits mit den Arbeiten begonnen. Foto: NÖN, Doris Damböck

Die Gemeinde Hohe Wand ist Eigentümerin der Ortskapelle und hat die Sanierung bei der vergangenen Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossen. Die Kosten von 36.000 Euro werden von Gemeinde, Pfarre und Erzdiözese Wien finanziert. Weil das Gebäude denkmalgeschützt ist, ist mit Förderungen durch das Land NÖ und dem Bundesdenkmalamt NÖ zu rechnen. „Die Gemeinde übernimmt die baulichen Kosten, wobei die Förderungen zwischen 6.000 bis 8.000 Euro liegen“, sagt ÖVP-Bürgermeister Josef Laferl.

Der Dorferneuerungsverein „Stollhof-Gaaden-lebenswert“ spendiert eine neue Glocke. Diese wird allerdings erst im Herbst gegossen und dauert deshalb noch einige Zeit.

