Der Waldspielplatz an der Ecke Bahnstraße / Mohrstraße nimmt langsam Gestalt an. Die Planung dafür hat Konstanze Schäfer übernommen: „Der Gemeinde und mir war wichtig, dass sich die Spiel-und Fitnessgeräte an die Begebenheiten von Wald und Natur anpassen“, so die Grünraumgestalterin aus Berndorf. Kinder sollen eigenständig das Gebiet erkunden und Geheimpfade entdecken.

Als Holz wurde Robinie verwendet, ein sehr hartes Holz, das vorwiegend im Weinviertel vorkommt. Vereinzelt findet man diese Bäume auch bei uns. Georg Moravec ist Robinien-Fachmann und hat sämtliche Spielgeräte maßgeschneidert angefertigt: „Das naturgewachsene Holz ist nicht gerade, deshalb passt es auch perfekt in den Wald hinein.“

"Wenn der Waldspielplatz fertig ist, gibt es eine Eröffnungsfeier"

Einige Geräte wurden bereits aufgestellt: Pergola, Spielhaus und Sandgrube beim Kleinkinderbereich, das schwebende Baumhaus sowie die Outdoor Fitnessgeräte. Über den Winter wird das Areal aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Laut SPÖ-Bürgermeister Walter Kahrer werden im Frühling die letzten Arbeiten erledigt: „Der Fallschutz, das Sonnensegel für die Pergola und die Hängebrücken fehlen noch. Ebenso wie die Begrünung mit heimischen Wildstauden und Wildhölzern, die gerade für heiße und trockene Sommer gedacht sind.“ Auch Obst zum Pflücken darf da nicht fehlen.

Vorveranschlagt wurden Kosten von 120.000 Euro. „Wenn der Waldspielplatz fertig ist, gibt es eine Eröffnungsfeier“, so Ortschef Kahrer.