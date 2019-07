Die Nutzung der Kasematten nach der laufenden NÖ Landesausstellung ab dem Jahr 2020 nimmt Züge an. Nachdem bereits Anfang Juli das „Theater in den Kasematten“ von Anna-Maria Krassnigg und ihrem Ensemble „wortwiege“ präsentiert wurde, geht es nun daran auch die restliche Nutzung des Baujuwels zu konzipieren. Mit an Bord ist dabei die renommierte Agentur „EVE – Events Venues Exhibitions GmbH“ unter der Leitung von Eigentümerin und Geschäftsführerin Katharina Zehender. Die Kasematten sind übrigens bereits jetzt buchbar.



Pläne für die zukünftige Nutzung der Kasematten

Nach der Revitalisierung der Kasematten (Gesamtfläche 2.500 m2 bei einer Raumhöhe von 8 Metern) wurde eine Event-Location geschaffen, die Wiener Neustadt als Kongress- und Eventstadt in Niederösterreich neu etablieren wird. Bis zu 600 Personen finden in den historischen Kasematten und der neuen Bastei gleichzeitig Platz.

Neben der Nutzung als Tagungs- und Businesslocation werden zusätzlich zum „Theater in den Kasematten“ auch andere kulturelle Veranstaltungen ein neues Zuhause in den Kasematten finden. Für die Öffentlichkeit bleiben die Kasematten im Zuge von Führungen jederzeit zugänglich und bieten so einen Einblick in die Geschichte der Stadt – vor allem ihrer Befestigungsanlagen.

Die historischen Kasematten bestehen aus drei parallelen Gewölbehallen, die im Rahmen der Revitalisierung wieder instand gesetzt wurden. Diese Räume bieten den perfekten Rahmen für Konzerte, Tagungen, Vorträge und Seminare.

Die neue Bastei besticht durch klare Linien, Tageslicht, einen Lastenlift und einen direkten Zugang ins Freie. Somit sind den Phantasien und Möglichkeiten bei der Eventplanung keine Grenzen gesetzt.

Mit einer Cateringküche und entsprechenden Lieferzufahrten sowie Lastenliften, Lager- und Nebenräumen erfüllen die Kasematten alle infrastrukturellen Voraussetzungen für professionelle Events aller Art.

Für die Zukunft ist die Schaffung von weiteren Freibereichen als Eventflächen auf dem Gelände geplant, zum Beispiel eine Dachterrasse für Empfänge mit einem wunderbaren Blick über die Stadt

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger: „An uns liegt es nun, die Kasematten infrastrukturell, organisatorisch, aber auch marketingtechnisch so aufzustellen, dass es ab dem nächsten Jahr eine Vielzahl von Kultur-, Tagungs- und Businessveranstaltungen geben wird. Gleichzeitig ist mir aber auch besonders wichtig, dass die Kasematten für die Touristinnen und Touristen im Rahmen von Führungen zugänglich sind. Dies alles zu vereinen ist eine Herausforderung, gemeinsam mit unserer neuen Partnerin, Eventlocation-Profi Katharina Zehender werden wir aber diese meistern.“

Um die Kasematten Wiener Neustadt professionell als Eventlocation am österreichischen Veranstaltungsmarkt positionieren zu können, wurde die „EVE – Events Venues Exhibitions GmbH“ unter der Leitung von Eigentümerin und Geschäftsführerin Katharina Zehender engagiert. Zehender blickt auf 15 Jahre Erfahrung bei der Leitung, dem Aufbau und der Beratung diverser Eventlocations in ganz Österreich zurück.

Ihre Referenzen umfassen unter anderem den „Waggon 31“ im Wiener Riesenrad, das „OÖ Nachrichten-Forum“ in Linz, die Aula der Wissenschaften oder das Palais Liechtenstein.

Als einer der ersten Schritte wird bis zum Herbst an einer Homepage für die Kasematten gearbeitet, die unter www.kasematten-wn.at erreichbar sein wird. Derzeit gibt es die wichtigsten Infos zu den Kasematten auf der Homepage der Stadt Wiener Neustadt.

Infos zu möglichen Veranstaltungen ab Februar 2020 gibt’s schon jetzt unter 0 26 22 / 373 – 906 oder office@kasematten-wn.at. Interessenten können ab sofort buchen! Bei Interesse an Führungen ab 2020 hilft der Infopoint Altes Rathaus, Tel. 0 26 22 / 373 – 311 oder infopoint@wiener-neustadt.at gerne weiter.