Wiener Neustädter Maibaum drohte auf Schanigarten zu kippen

Einen Tag vor dem 1. Mai stand der Wiener Neustädter Maibaum am Hauptplatz nämlich in plötzlicher Schieflage, nachdem ein Teil der Verkeilung nachgegeben hatte. "Die Situation war nicht ungefährlich, da der Baum drohte, in einen Schanigarten mit zahlreichen Gästen zu stürzen", berichteten die Florianis in einer Aussendung am Samstagabend.

Nachdem die Feuerwehr und die Polizei den Schanigarten geräumt und abgesichert hatten, richtete man den Baum mit einem Kran auf und Mitglieder des Vereins, die den Baum ursprünglich aufgestellt hatten, verankerten ihn wieder.

