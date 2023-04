Baumeister geben Baumit Top-Noten: Sieg für Waldegger Konzern

100 Baumeister hat das Linzer Market Institut zwischen November und Jänner zum dritten Mal zu ihren Erfahrungen befragt. Dabei wurden die stärksten Marken der Baustoffbranche aus der Expertensicht österreichischer Betriebe nach Faktoren wie z.B.: Lieferfähigkeit, Service, Betreuung und Zusammenarbeit, Qualität, Preisgestaltung, Marketing und Beliebtheit bei Endkunden bewertet.

Das Ergebnis: Unter den 72 Unternehmen der heimischen Bauindustrie, die in der Studie bewertet wurden, geht Baumit nicht nur als Sieger der Kategorie „Verputze/Fassaden, Trockenbau“, sondern auch als klarer Gesamtsieger hervor.

„Auszeichnungen wie der Quality-Award 2023 sind für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich, an Produkten und Serviceleistungen hart zu arbeiten, um unsere Kunden weiter von Baumit zu begeistern. Denn nur durch unsere Geschäftspartner sind wir auch erfolgreich“, freut sich Georg Bursik, Geschäftsführer der Baumit GmbH.

Besondere Ehrung des effektiven Außendienst-Teams

Baumit verfüge über ein starkes Netz an Außendienstmitarbeitern und -mitarbeiterinnen und Anwendungstechnikern und -technikerinnen, das eng mit dem zentralen Kundenservice zusammenarbeite und so rasch vor Ort für Unterstützung sorgen könne. „Ich freue mich ganz besonders über die hohe Anerkennung für unser Außendienst-Team und die tolle Zusammenarbeit mit den Baumeistern in ganz Österreich“, so Vertriebsleiter Rudolf Ofenschiessl.

Die Baumit GmbH erwirtschaftete 2022 in Österreich als eines der führenden Unternehmen der Baubranche einen Umsatz von 332 Millionen Euro und beschäftigt aktuell rund 720 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.