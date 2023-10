Zubau bei Kindergarten in Felixdorf geplant

Durch die Kindergartenoffensive muss auch in Felixdorf rasch gehandelt werden. Im Zuge dessen hat die Kindergartenkommission der Gemeinde vier neue Kindergartengruppen zugestanden. Stellt sich nun die Frage wo die Gruppen gebaut werden. Wie SPÖ-Bürgermeister Andreas Hueber erklärt, wäre das größte und deshalb am besten geeignetste Grundstück beim Kindergarten Bräunlichgasse. „Hier könnte auch ein Neubau umgesetzt werden“, so Hueber. Un der ist bei vier neuen Gruppen wahrscheinlich auch notwendig. „Wir brauchen sofort zwei neue Gruppen“, sagt der Ortschef und „um das Nötigste abzudecken bauen wir jetzt einmal zwei Gruppen.“ Insgesamt neun Kinder stünden bereits auf der Warteliste. Die beiden weiteren Gruppen würden dann im Bedarfsfall umgesetzt werden.

Das Grundstück in der Bräunlichgasse bietet eine 600 Quadratmeter freie Fläche. Hier könnte problemlos an den bestehenden Kindergarten zugebaut werden. Der Start für die Bauarbeiten ist für Jänner oder Februar geplant, „dann können wir das Projekt bis September 2024 abschließen“, so Hueber. Die geplanten Kosten belaufen sich auf 1,2 Millionen Euro.