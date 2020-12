Nach 100 Jahren im heutigen Sparkassensaal, befindet sich der Hauptsitz der Sparkasse seit 1960 in der Neunkirchner Straße 4. 1994 wurde großzügig umgebaut, in einem für damalige Verhältnisse völlig neuen Stil einer Bank. Mehr als 25 Jahre später haben sich Technik, Ausstattung, aber auch gesetzliche Anforderungen an Arbeitsplätze verändert. Vor allem haben sich aber das Verhalten und die Wünsche der Kundinnen und Kunden enorm verändert. Zeit also, in Neues zu investieren!

Den Entschluss zur völligen Neugestaltung fällten die verantwortlichen Sparkassengremien bereits im Jahr 2019. Trotz Corona und Lockdown im Frühjahr wurde an der Umsetzung festgehalten. Regionale Betriebe wurden beauftragt, damit wurde ein positiver Impuls für Beschäftigung und Sicherung von Arbeitsplätzen geleistet.

„Wir geben mit dem Umbau auch eine klare Antwort auf Megatrends im Bankgeschäft.“ Vorstandsdirektor Klaus Lehner

„Wir geben mit dem Umbau auch eine klare Antwort auf Megatrends im Bankgeschäft – die individuelle Betreuung in der Filiale wird von unseren Kunden ebenso geschätzt, wie die Vereinfachung des Bankgeschäftes durch Digitalisierung. Standards wie Zahlungsverkehr, Kontoinformationen und auch Bankprodukte werden zunehmend online genutzt und abgeschlossen. Wir haben aber schon vor der Coronakrise gesehen, dass die Kundinnen und Kunden persönliche Beratung für die wichtigsten Dinge im Leben – wie Wohnfinanzierung, Zukunftsvorsorge oder Vermögensaufbau – vorzugsweise in der Filiale bei ihren Beratern in Anspruch nehmen möchten, die Krise hat diesen Trend nochmals verstärkt“, so Vorstandsdirektor Klaus Lehner, „die Sparkasse ist daher dort, wo die Menschen sie brauchen. Sowohl persönlich gut erreichbar in der Region als auch jederzeit am Smartphone oder online mit George, dem modernsten Banking Österreichs.“

Acht stylische Beratungszimmer für noch mehr Diskretion, ungestörte Gespräche und Beratungsqualität. Franz Baldauf

Dementsprechend kann nun das Kundenzentrum der Wiener Neustädter Sparkasse als eine der modernsten Bankfilialen Österreichs bezeichnet werden. Nach siebenmonatigem Umbau präsentiert sich dieses „Flagship“ in völlig neuem Design und Ambiente, das seinesgleichen sucht. Auf dem letzten Stand der Technik bietet das neue Kundenzentrum ein optimales Kundenerlebnis.

Großzügiger SB-Bereich auf dem letzten Stand der Technik, für rasche Erledigung von Geldgeschäften. Franz Baldauf

Die Architektur ist charakterisiert von einer großzügigen SB-Zone, einem hellen Empfangs- und Servicebereich, vielen diskreten Beratungsplätzen und einer zentralen, ansprechenden Kundenlounge, die zum Verweilen einlädt. Die verwendeten Materialien verbinden sich zu einem harmonischen Ganzen mit hohem Wohlfühlfaktor.

Eine lebende Pflanzenwand sorgt für angenehmes und gesundes Raumklima. Franz Baldauf

Die 1995 errichtete Wasserwand von Prof. Hans Muhr blieb erhalten und trägt wie die neue lebende Pflanzenwand zu einem angenehmen Raumklima bei. Auch die Schaufenster des Kundenzentrums zeigen sich in einem neuen optischen Outfit, künftig sind LED-Flächen im Einsatz, die Bewegtbilder zeigen.

Gemütliche Lounges laden ein zum Verweilen und Genießen der Atmosphäre. Franz Baldauf

Beitrag zur Belebung der Innenstadt

„Wir tragen Wiener Neustadt im Namen“, argumentiert Vorstandsdirektor Christian Spitzer die Standortfestigung der Sparkasse im Herzen der Stadt. „Wir wollen zur Belebung unserer liebenswerten Innenstadt beitragen und Anreiz bieten, damit wieder mehr Menschen hier ihre Einkäufe tätigen und Dienstleistungen in Anspruch nehmen.“ Alle Beratungszimmer im neuen Kundenzentrum wurden übrigens nach Wiener Neustädter Wahrzeichen benannt und mit Bildern visualisiert. „Auch das soll die Verbundenheit unserer Sparkasse zur Stadt ausdrücken“, so Christian Spitzer.

Geschenk an Kunden zum 160-Jahr-Jubiläum

Spitzer spricht im Namen des Vorstandes allen Beteiligten großen Dank aus: „Den Mitgliedern des Sparkassenrates gilt unser Dank für die Zustimmung zu dieser Investition. Wir bedanken uns bei den Planern, Gewerbetreibenden und Handwerkern für die termingerechte und verlässliche Ausführung des Projekts. Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im gesamten Haus gebührt ein herzliches Dankeschön. Sie haben – neben allen hygienebedingten Maßnahmen – mit Engagement und Bravour die erschwerten Arbeitsbedingungen mitgetragen. Ganz besonders danken wir unseren Kundinnen und Kunden für ihre Geduld und ihr Verständnis für den eingeschränkten Betrieb. Dank ihres großen Vertrauens und der Treue ist es uns gelungen, dieses Vorhaben umzusetzen und ihnen zum 160-jährigen Jubiläum dieses Geschenk machen zu können.“