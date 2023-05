Neustädter Brodtischgasse wird bis April 2024 zur Begegnungszone

In den kommenden Wochen starten die Arbeiten in der Brodtischgasse, die in den nächsten zwölf Monaten zur Begegnungszone umgestaltet wird. 2023 erfolgen alle infrastrukturellen Einbauten, im ersten Halbjahr 2024 dann die Oberflächengestaltung.

Nach aktuellem Stand der Planungen sollen in der Brodtischgasse Grüninseln enstehen, die Gehsteige werden entfernt, damit die Straße auf der gesamten Breite das selbe Niveau hat. Mit einer Begegnungszone soll ein Nebeneinander aller Verkehrsteilnehmer ermöglicht werden - wohl bekanntestes Beispiel ist die Mariahilfer Straße in Wien.

Foto: B + K Ziviltechniker GmbH

„Die Umgestaltung der Brodtischgasse zur Begegnungszone ist ein ganz zentrales innerstädtisches Projekt der nächsten zwölf Monate. Wir wollen hier einen Impuls für die innerstädtische Entwicklung gemäß des Stadtentwicklungsplans geben“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Infrastruktur-Stadtrat Franz Dinhobl (beide ÖVP) in einem gemeinsamen Statement.

Stadtrat Franz Dinhobl und Bürgermeister Klaus Schneeberger Foto: Stadt Wiener Neustadt, Weller

Kritik an der Ausführung kommt von den Grünen: „Wir gestalten eine Straße um und fixieren die Ausgestaltung für die nächsten Jahrzehnte. Wir haben mehrmals darauf hingewiesen, dass ein Umbau nach Schwammstadtprinzip wünschenswert und höchst notwendig ist. Aus dem Rathaus heißtes bloß: nicht möglich“, meint Stadträtin Selina Prünster. Klubsprecher Michael Diller-Hnelozub: „Wir wissen aber, dass es spezialisierte Planungsbüros gibt, die auch für historische Straßen ambitionierte Lösungen finden können und gefunden haben.“

Grünen-Stadträtin Selina Prünster Foto: Die Grünen, View/Jennifer Vass

Zeitplan

Juni 2023: Kanalleitungen modernisieren und erneuern

Juli bis Ende September 2023: Wasserleitungen plus Hausanschlüsse

Mitte September bis Beginn Advent: EVN / Fernwärme und Gas

Februar/März 2024 (je nach Witterung): EVN / Strom, A1, Magenta

Februar/März/April 2024: Oberflächengestaltung

Infos zur Bauphase

· Während der gesamten Bauzeit werden die Zu- und Abgänge zu den Geschäften frei bleiben. Auch die Zu- und Abfahrten bzw. die Ladetätigkeit wird weiterhin möglich sein. Punktuelle Einschränkungen werden individuell mit den Unternehmern bzw. Bewohnern besprochen.

