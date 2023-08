Arbeiten an B54-Unterführung: Straße noch bis Ende Juni 2024 gesperrt

Es ist eines der wichtigsten Verkehrsprojekte im Bezirk Wiener Neustadt: Die Unterführung an der B54, die statt eine Schrankenanlage kommen wird. Die Sperre und die verbundenen großräumigen Umleitungen werden planmäßig bis zum 28. Juni 2024 bestehen bleiben, solange bis die Unterführung der B54 fertiggestellt ist. Die Errichtung der Geh- und Radwege folgen und sollen spätestens Ende 2024 freigegeben werden.

Nach Fertigstellung der Unterführung folgen die Auflassungen der Eisenbahnkreuzungen der Frohsdorfer Straße und der Gymelsdorfergasse. Sie weichen Geh- und Radwegunterführungen, welche bis Ende 2024 befahrbar sein werden. Ebenfalls wegfallen werden die Eisenbahnkreuzungen an der Badener Straße (Kreuzung mit der Pottendorfer Linie) und der Südbahngasse, die direkt an der Südstrecke liegen. Nach der Fertigstellung ist vor allem auch das Unfallrisiko zwischen Bahn- und Straßenverkehrsteilnehmer gebannt. Zusätzlich zu dem Sicherheitsgewinn werden die Maßnahmen auch den Verkehrsfluss für die Autofahrer verbessern: keine langen Wartezeiten mehr beim Bahnübergang. Außerdem werden von der Fahrbahn getrennte Geh- und Radwege errichtet.

„Ab Ende Juni 2024 gehören die mühsamen Wartezeiten an der Bahnübersetzung der Geschichte an. Zusätzlich ist mit der Unterführung keine Querung mehr über einen beschrankten Bahnübergang notwendig, dadurch schaffen wir Sicherheit, aber auch ein bequemeres Ein- und Ausfahren nach Wiener Neustadt für die Verkehrsteilnehmer. Ich denke u.a. auch an die Rettungsfahrzeuge, die mit Patienten aus der südlichen Region schneller ins Landesklinikum gelangen“, so ÖVP-Landtagsabgeordneter Franz Dinhobl.

Das Projekt wird von den ÖBB in Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich und der Stadt Wiener Neustadt umgesetzt. Investiert werden 19 Millionen Euro, von denen die ÖBB 40 Prozent tragen, das Land Niederösterreich übernimmt 35 Prozent der Kosten und die Stadt 25 Prozent.