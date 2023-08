Erneuerung der Wasserleitung in der Felixdorfer Neugasse

Großbaustelle in Felixdorf: Die Wasserleitung in der Neugasse wird komplett inklusive der Hausanschlüsse neu verlegt. Die Umsetzung ist in zwei Bauabschnitten vorgesehen. Der 1. Bauabschnitt betrifft die Hausnummern 1-33, insgesamt werden dabei 370 Hauptleitungen verlegt. Danach folgen die Hausanschlüsse, die ebenfalls erneuert werden. „Die Versorgungssicherheit in der Gemeinde ist uns ein großes Anliegen“, sagt SPÖ-Vizebürgermeister Günther Straub dazu.

Als Projektabschluss für den 1. Teil wird dann ab Herbst der Straßenabschnitt neu asphaltiert. „Dann erhalten die Anrainer heuer noch eine fertige Straße“, sagt Straub und bedankt sich für das aufgebrachte Verständnis: „Wir bedanken uns herzlich bei den Anrainern, denn wir wissen das eine Baustelle vor dem Haus nicht das lustigste ist.“

Der 2. Bauabschnitt, und damit die zweite Hälfte der Neugasse werden im darauffolgenden Jahr durchgeführt.