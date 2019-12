In dieser Bundesliga-Saison wurde in vier Gruppen mit anschließenden Final-Turnier gespielt.

Der BC La Palma Wiener Neustadt (Michael Stark, Thomas Radakovits, Jakub Koniar und Jaroslav Polach) konnte sich mit dem 1. Platz in seiner Gruppe die Teilnahme für das Finale der besten Acht sichern. Dieses fand am Wochenende im Vorarlberger Billard & Snooker Mekka „Patricks“ in Rankweil statt. In der 1. Runde traf der BC La Palma auf den Titelverteidiger CAP Hörbranz. Im entscheidenden Spiel konnte Radakovits Thomas einen 0:5 Rückstand drehen und das Spiel 7:5 für sich entscheiden und somit den Einzug ins Halbfinale sichern. Dort mussten sie sich leider dem PBC Fair Play Wolfsberg 2:4 geschlagen geben und erreichten somit den 3. Platz.

In einem spannenden Finale traf Wolfsberg auf den Favoriten Pool X-Press Innsbruck, welches der Favorit 4:2 für sich entschied und somit als Bundesliga-Meister feststand.

(Foto v.l.n.r.: Radakovits Thomas, Stark Michael, Koniar Jakub und Polach Jaroslav)