Im Vitalzeit Hotel Weber in Bad Schönau tut sich was. Die Familie Weber entwickelte eine Vitalwelt sowie das À la carte-Restaurant „Der Weber“. Neben den bisherigen Behandlungen werden nun zusätzliche Therapien angeboten: Kryo-Kältetherapie oder Shiatsu- und Faszienbehandlungen stehen unter anderem am Programm. Um diese Neuerungen umzusetzen, wurden einige neue Mitarbeiter eingestellt, darunter Shiatsu-Praktikerin Andrea Baumgartner.

Sie betont: „Das Hotel Weber ist ein Familienbetrieb und das spürt man auch.“ In der Küche sorgt ein junges Team für frischen Wind im neuen Restaurant: „Unsere drei Säulen, Hotel, Vitalwelt und Restaurant spielen wunderbar zusammen und das ist unser Erfolgsrezept“, sagt Hotelleiterin Petra Weber. Für den bevorstehenden CoronaHerbst ist sie optimistisch: „Schutzmaßnahmen sind in der Hotellerie gut umsetzbar und so können wir durch unser verstärktes Hygienekonzept unseren Gästen einen sicheren Aufenthalt bieten“, so Weber.