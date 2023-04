Gewinnspiel bei der „Haus & Garten“ in Wr. Neustadt: Preis übergeben

Seit über 10 Jahren ist die Abfallwirtschaft der Stadt Wiener Neustadt bei der "Haus & Garten"-Messe in der Arena Nova vertreten und informiert über die hauseigene Komposterde sowie über Entsorgungsdienstleistungen. Neben der Beratungstätigkeit gab es auch heuer wieder die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen und Wiener-Neustadt-Gutscheine zu gewinnen. LAbg. Stadtrat Franz Dinhobl übergab die Gutscheine im Wert von 70 Euro nun gemeinsam mit Sebastian Gräftner von der Abfallwirtschaft an den Gewinner Dominik Böck.

Der Messestand der Abfallwirtschaft der WNSKS GmbH hat bei der "Haus & Garten" bereits Tradition. So wurden auch heuer die wichtigsten Informationen zur Müllvermeidung, -trennung und -entsorgung gegeben und gleichzeitig die Service-Angebote der Abfallwirtschaft präsentiert. Im Mittelpunkt standen dabei auch die Service-Card und das Wertstoffsammelzentrum – mit diesen beiden Angeboten wird es den Kundinnen und Kunden seit Herbst 2020 noch leichter gemacht, ihre Wertstoffe am Gelände der Abfallbehandlungsanlage fachgerecht zu entsorgen. Weitere Infos dazu: www.servicecard-wn.at.



Weitere Infos zur Komposterde der Abfallwirtschaft oder Entsorgungsdienstleistungen gibt es bei der Abfallwirtschaft unter 02622/373-660, per E-Mail an abfall@wnsks.at oder unter www.wiener-neustadt.at/abfall.

