Ehemaliger „Pizzamann“: Wirt Karl Spitzer geht in Sollenau in Pension

Seit 1. März 2011 betreibt Karl Spitzer das „Gasthaus am Kirchenfeld“ beim Tennisplatz. Mit klassischer Wiener Küche und saisonalen Schmankerl konnte er sich einen Namen machen und eine beachtliche Zahl an Stammgästen anhäufen. Es kommen aber auch genug Gäste aus anderen Regionen zu ihm und lassen es sich schmecken. „Das Wirtshaus ist eine Goldgrube“, sagt Spitzer. Dennoch ist mit Ende Jänner 2024 für ihn hier Schluss: Der Wirt tritt seine Pension an. Nachfolger gibt es aber noch keinen. „Wer das Gasthaus pachtet, übernimmt einen guten Kundenstamm“, so der Wirt.

Begonnen hat alles mit einer kleinen Tennishütte und einem Tennisplatz. 2007 hat die Gemeinde Sollenau aus dem nicht überwinterungsfähigem Gebäude ein Gasthaus errichtet. Spitzer hat dann das Lokal renoviert und auf 80 Sitzplätze erweitert. 2020 errichtete er eine Minigolfanlage im Außenbereich. Für Spitzer wird es ein wehmütiger Abschied werden. „Es war eine wunderschöne Zeit und ich bedanke mich bei all meinen Gästen für ihre Treue“, sagt er gegenüber der NÖN. „Aber über 47 Jahre in der Gastronomie – unter anderem ist er vielen Wiener Neustädtern auch noch als „Pizzamann“ bekannt – sind genug. Ich gehe gesund und gerne in meine Pension und werde meinen Ruhestand genießen.“

Die Gemeinde ist nun auf der Suche nach einem geeigneten neuen Pächter. „Wir finden es sehr schade, dass Karl Spitzer aufhört. Er hat das all die Jahre sehr gut gemacht“, sagt SPÖ-Bürgermeister Stefan Wöckl dazu und: „Wir hoffen, dass sich bald ein neuer Pächter finden wird, damit es einen nahtlosen Übergang gibt.“

Bei Interesse bitte am Gemeindeamt melden unter: sollenau@sollenau.noe.gv.at.