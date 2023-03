Ein bekanntes Gesicht kellnert seit wenigen Tagen im Lokal „Novecento“ am Wiener Neustädter Hauptplatz. Roman Schneider ist vom Heurigen Goldfuß in Bad Fischau-Brunn samt seinem Charme in die Wiener Neustädter Innenstadt „übersiedelt“. „Wir freuen uns, das Roman Teil unseres Teams ist“, so die Besitzer Raphael Stangl und Oliver Ferstl.

