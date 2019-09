22 Kinder tollen seit September in den Räumen der neuen Kinderbetreuungseinrichtung in der Fußgängerzone Wiener Straße herum. Am Freitag wurde die städtische Betreuung „Kids im Zentrum“, die im ehemaligen Geschäft „Tally Weijl“ eingerichtet wurde, feierlich eröffnet.

Neben der Leiterin Jaquline Koller kümmern sich die pädagogischen Fachkräfte Susanna Neumann und Ursula Fink sowie die Pädagogin Petra Riegler um die Kinder, die in zwei Gruppen aufgeteilt sind.

Einschreibung erfolgt wie üblich im Jänner

„Mit dieser Kinderbetreuung setzen wir gleich einen dreifachen Impuls. Erstens schaffen wir wieder neue Betreuungsplätze, vor allem für die Kinder ab 2,5 Jahren. Zweitens konnten wir einen der Leerstände füllen. Und drittens sorgen die Kinder, ihre Betreuerinnen und Eltern für mehr Frequenz und somit Belebung in unserer Innenstadt“, sagt ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Auf rund 200 Quadratmetern wurden zwei Gruppenräume, eine Garderobe und ein Sanitärraum geschaffen. Die Einschreibung für die Kinderbetreuungseinrichtung wird in Zukunft ganz normal über die Kindergarten-Einschreibung im Jänner möglich sein. „Als Bildungsmetropole muss sich Wiener Neustadt laufend weiterentwickeln. Gerade die Betreuung der Kinder ab 2,5 Jahren ist uns hier ein besonderes Anliegen, weil wir damit Möglichkeiten für die bessere Vereinbarung von Beruf und Familie schaffen können“, erklärt ÖVP-Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christian Stocker.

"Der Standort ist sensationell"

Familienvater Wolfgang Klabuschnigg ist von der neuen Kinderbetreuungseinrichtung überzeugt. Seine Tochter Josephine ist eines der 22 Kinder, die im „Kids im Zentrum“ betreut werden. „Der Standort ist sensationell und eine wirkliche Belebung für die Innenstadt.“

Für „Kids im Zentrum“ wurde vor dem Dom – erreichbar über einen kurzen Weg durch den Hinterausgang der Einrichtung – ein neuer Spielplatz gebaut. Wie bereits berichtet, ist dieser außerhalb der Betreuungszeit auch für die Öffentlichkeit zugänglich.