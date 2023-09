„Cabiba“ startet neu am Hauptplatz in Wöllersdorf-Steinabrückl

Großen Grund zu Feiern gab es nun am Hauptplatz: Sabine Schachinger hat das beliebte Lokal „Cabiba“ neu übernommen. Beim Eröffnungsfest gab es Grillspezialitäten, kühle Getränke und Musik vom „RnB-Project“ – so wurde ausgelassen bis in die Nachtstunden gefeiert.

Die neuen Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag und Sonntag 8 bis 18 Uhr, Freitag und Samstag 8 bis 22 Uhr.

Diesen Sonntag, 17. September, wird von 9 bis 12 Uhr zum ersten Frühstücksbuffet geladen – und bis Ende November jeden zweiten Sonntag.