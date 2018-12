Seit zwei Jahren sammelt Sasa Ivic mit seiner „Bussi Bar“ Geld für den guten Zweck. Heuer schlägt er seine Bar in der Herrengasse auf: An den Freitagen im Advent (21.30-23.30 Uhr) kommen die Stars in die „Bussi Bar“ vor dem Lokal Mephisto. Am kommenden Freitag stehen die Kabarettisten „Pizzera & Jaus“ in der Herrengasse. Mephisto-Chef Christoph Horeschy erklärt: „Man kann Selfies machen, mit ihnen tratschen oder sich ein Autogramm holen. Alles gegen eine freie Spende.“ Die Gelder kommen Gruft, Schmetterlingskindern, Sterntalerhof und Tierschutzverein Wien zu Gute. Am 14. Dezember kommen die Rocker „Turbobier“ in die Herrengasse, am 21. Dezember die Musiker „Seiler & Speer“.