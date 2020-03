Der Wiener Neustädter Chor „Ensemble aCHORd“ hat Großes am Programm. Er bringt am 27. März eine Produktion aus dem Großen Musikvereinssaal in Wien in den Sparkassensaal nach Wiener Neustadt.

Gemeinsam mit dem akademischen Symphonieorchester Sinfonia Academica und dem Konzertchor Wien werden drei Meisterwerke der Musikliteratur aufgeführt: Anton Bruckners „Te Deum“, Antonin Dvoràks Symphonie Nr 8, G–Dur, op. 88 und Joseph Haydns „Nelson Messe“.

Die Aufführung ist ein Benefizkonzert zugunsten der karitativen Anliegen der Erlöserkirche. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass um 18.45 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Vorverkaufskarten gibt es in Wiener Neustadt in der Buchhandlung Hikade, im Weltladen und bei den Sängern des Ensembles aCHORd.

Infos unter www.erloeserkirche.at und www.achord.at.