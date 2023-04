Charity für krebskranke Kinder im Magic Theater Wiener Neustadt

Der „Verein für krebskranke Kinder in Österreich“ unterstützt junge Patienten und deren Familien - sowohl im Krankenhaus als auch darüber hinaus. Am Freitag, 12. Mai, ab 20 Uhr, und am Samstag, 13. Mai, ab 16 Uhr, gibt es im „Magic Theater“ in der Wiener Straße 111 in Wiener Neustadt zwei Zauber-Shows zugunsten des Vereins.

„Schon mit Ihrer Eintrittskarte unterstützen Sie das Projekt“, hofft Bill Cheung auf zahlreiche Gäste. Spenden für den Verein werden auch bei den Veranstaltungen vor Ort gesammelt, auch unter www.kinderhilfsorganisation.at gibt es die Möglichkeit, zu spenden.

Tickets für beide Veranstaltungen unter https://shop.magic-theater.at/120-charity-showc c

