Veranstaltung „Fischau musiziert“ brachte 2.000 Euro ein

Vor kurzem fand die Übergabe des Reinerlöses der Veranstaltung „Fischau musiziert“ an Pfarrer Werner Grootaers de Budt im Beisein des Bürgermeisters und der Organisatoren statt. Dabei wurden 2.000 Euro für die Sanierung des Pfarrstadls übergeben.

„Großer Dank ergeht an alle Mitwirkenden und freiwilligen Helferinnen und Helfer, die zum Gelingen der beiden Konzerte beigetragen haben. Sämtliche Musikerinnen und Musiker haben dabei an beiden Tagen auf ihre Gage verzichtet“, so die Veranstalter.