A Tribute to Willi Resetarits im Pfarrstadl von Bad Fischau-Brunn

Am 2. Juni um 19.30 Uhr findet das Benefizkonzert „A Tribute to Willi Resetarits: Ein Besuch im Espresso Rosi“ im Pfarrstadl statt. Die Vollblutmusiker Joe Pinkl, Joachim Csaikl und Wolfgang Dolezal werden bekannte Lieder zum Besten geben, die in Resetarits Album „Espresso Rosi“ vertont worden sind. Bekannte Hits wie „Reiß di zsamm“ und „I wüs gar ned wissen“ sind da ebenso zu hören wie die Songs über die rote Anni, die Gloria, die Rikki, den Herrn Walker und den Polifka-Rudl. Eine nostalgisch-musikalische Zeitreise erwartet das Publikum.

Das „Espresso Rosi“ war das Stammlokal von Resetarits in Wien-Simmering, dort holte sich auch dessen Textautor Günter Brödl die Inspiration für Texte vieler Lieder. Willi Resetarits, alias „Dr. Kurt Ostbahn“ ist am 24. April des Vorjahres plötzlich verstorben, das Konzert wird in Gedenken an ihn veranstaltet. Wolfgang Dolezal spielt seit vielen Jahren mit Joachim Csaikl im Duo. Dabei hatten sie das Lied „Die rote Anni und ihr Kavalier“ im Programm mit dabei. Bei der langen Nacht der Musik im Vorjahr ist dann die Idee eines Konzerts zu Ehren von Willi Resetarits entstanden. „Bürgermeister Reinhard Knobloch war so begeistert von dem Lied, dass es für uns klar war, das gesamte 'Espresso Rosi'-Programm auf einem eigenen Konzert zu spielen“, erzählt Dolezal gegenüber der NÖN. So kam es dann auch. Der Pfarrstadl wurde als Veranstaltungsort ausgewählt, weil er „urig, wie die Lieder von Resetarits ist“, sagt Dolezal. Das Schloss hätte da nicht gepasst.

Der Reingewinn des Benefizkonzerts kommt dem Verein „Lebensraum/Tagesstätte für Menschen mit Behinderung“ zugute. Eintrittskarten: 25 Euro (Sitzplatz) oder 20 Euro (Stehplatz) an der Badkassa.

