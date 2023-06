„Charity BikeRun“ startet in Tehresienfeld in die vierte Runde

Wenn der Startschuß ertönt, starten am 10. Juni wieder eine große Zahl an Motorrädern in die vierte Runde des „Charity BikeRun“. Ab 15 Uhr wird eine gemeinsame Ausfahrt unternommen um wieder Spenden für die Volksschule Theresienfeld zu sammeln. "Der Charity BikeRun ist ein Beispiel dafür, wie gemeinsame Leidenschaft und Hilfsbereitschaft die Gemeinschaft stärken können", sagt NET-Gemeinderat und Organisator der Veranstaltung Norbert Zöger. "Ich freue mich darauf, Biker und Bikerinnen und Unterstützer mit einem Herz für Kinder bei diesem außergewöhnlichen Event begrüßen zu dürfen."

Die diesjährige Ausfahrt verspricht sowohl für Teilnehmer als auch für Zuschauer ein unvergessliches Erlebnis zu werden. Nach der Ausfahrt erwartet die Teilnehmer ein stimmungsvolles Fest mit Gegrilltem und erfrischenden Getränken. Zusätzlich wird während der Veranstaltung der Nice-Bike-Award verliehen, um die besten individuell gestalteten Motorräder zu prämieren. Auch Nicht-Motorradfahrer aus der Region sind herzlich eingeladen, am Fest teilzunehmen und einen unterhaltsamen Tag zu verbringen.

Der Charity BikeRun wurde erstmals im Jahr 2020 ins Leben gerufen, als die Finanzsituation der Gemeinden aufgrund der Corona-Situation unsicher war und es Sorgen um die Kinderbetreuungseinrichtungen gab. Mit der Idee, Biker mit einem Herz für Kinder zu mobilisieren, entstand diese einzigartige Veranstaltung. Seitdem hat sich der Charity BikeRun zu einem festen Bestandteil der Gemeinde Theresienfeld entwickelt.

Weitere Informationen zur Anmeldung und den Aktivitäten des Tages finden Sie auf der offiziellen Event-Website www.bikerun.at.