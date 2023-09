„Jazz & Wine“ im Wiener Neustädter Neukloster für den guten Zweck

Am Freitag wurde wieder zu „Jazz & Wine“ ins Neukloster geladen. Die Musik der Big Band in Kombination mit erlesenen Weinen, lockte zahlreiche Gäste in den stimmungsvollen Kreuzgang. Präsentiert wurde das Event von der „Crazy Hauer Big Band“ und dem „Arbeitskreis Weltkirche“. Der Reinerlös kommt der Partnerschaft mit Infanta auf den Philippinen zu Gute.

Bereits im August besuchte eine Gruppe aus Wiener Neustadt im Rahmen eines Partnerschaftsbesuch Infanta. Dort konnten diese acht Personen zahlreiche Einblicke erlangen und durch die Partnerschaft unterstützte Schulen besuchen. Nun werden auch Gäste aus Infanta in Wiener Neustadt erwartet: Schon im November werden sie die Stadt besuchen.