Azer Agalarov ist seit Jahren auf der Suche nach seinen Halbgeschwistern in Österreich. Vielleicht wurde das Rätsel jetzt in Katzelsdorf gelöst. DNA-Test ist in Auswertung.

Es klingt, als sei sie einem Roman entnommen, doch ist die Geschichte wahr. Ali-Kuli Agalarov aus Aserbaidschan diente als Chirurg im Feldlazarett der sowjetischen Armee in Katzelsdorf am Ende des Zweiten Weltkriegs. Als eine einheimische Frau ein Kind von ihm erwartet, wird er versetzt. Er spricht nicht darüber und vertraut sich nur seiner Schwester an, die die Geschichte seinem Sohn, Azer Agalarov, nach dem Tod seines Vaters erzählt. Seit dieser Zeit sucht der in Spanien lebende Arzt nach seiner Familie in Österreich.

Durch eine Schulfreundin, die Pianistin Rena Rzayeva, und deren Ehemann, den ehemaligen CERN-Forscher Fritz Szoncso, sie leben heute in Retz, kann der Kontakt zu Barbara Stelzl-Marx vom Ludwig Bolzmann Institut für Kriegsfolgenforschung hergestellt werden. Sie verweist ihn an den Obmann des Vereins „Österreich findet euch“, Christian Mader, und an Eleonore Dupuis, die selbst auf der Suche nach Familienangehörigen ist. Diese schließlich nimmt Kontakt mit dem Hochwolkersdorfer Historiker Johann Hagenhofer auf, der sich seit langem mit den Schicksalen der Menschen in der Buckligen Welt während des Kriegs auseinandersetzt.

"Meine Mutter hat stets offen darüber gesprochen"

Hagenhofer informiert Hannelore Handler-Woltran, die in wenigen Tagen Christine Rassi aufspürt. Einer ihrer Brüder, Alfred Wallner, war ein sogenanntes „Russenkind“, das im Jahr 1946 in Katzelsdorf geboren wurde. Jenes Jahr, in dem Ali-Kuli Agalarov in Katzelsdorf stationiert war. „Meine Mutter hat stets offen darüber gesprochen“, sagt Rassi stolz über ihre Mutter Theresia Wallner, „auch wenn sie dafür angefeindet wurde.“ Alfred Wallner verstarb 1981, hinterließ zwei Kinder, Astrid und Christian. Beide wären mit Azer Agalarov blutsverwandt. Durch Zufall hielt sich Azer Agalarov in Österreich auf. Ein Treffen zwischen seiner möglichen Halbschwester Christine Rassi und ihm fand bereits in Katzelsdorf statt. „Es war ein unbeschreibliches Gefühl“, sagt Rassi tief bewegt, „ich spürte unsere Verbundenheit ganz deutlich.“

Die Anwesenheit Azers ist auch in einer weiteren Sicht wichtig. Ein DNA-Test wäre so möglich. Christine Rassi ließ nicht locker und suchte nach ihrer Nichte, die sie nach dem Tod ihres Halbbruders aus den Augen verloren hatte. Sie konnte Astrid Becker, wie sie heute heißt, in der Südsteiermark aufspüren. Wie Azer hat sie bereits einen DNA-Test gemacht. Jetzt warten alle gespannt auf das Ergebnis. „Es ist nicht wichtig, wie der Test ausfällt“, sagt Rassi, „wichtig ist, dass ich einen ganz besonderen Menschen kennengelernt habe, einen Menschen, der das gleiche Schicksal teilt, wie ich.“ Hagenhofer fügt hinzu: „Vielleicht kann eine Berichterstattung helfen, weitere Menschen ausfindig zu machen. Sollte der Test negativ ausfallen, geht die Suche ja weiter.“