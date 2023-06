Behörde: Wiener Neustädter Bürgermeister-Brief verletzte Datenschutz

War es eine Information, wie sie das Gesetz vorsieht – oder die missbräuchliche Verwendung persönlicher Daten im Wahlkampf-Finish? Darüber gehen die Meinungen auseinander, seit die Stadt kurz vor der Landtagswahl Ende Jänner einen Brief an Unterzeichner des Initiativantrags für Bodenschutz geschickt hat.

Wie berichtet, haben Unterstützer der Initiative ein von ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger gezeichnetes Schreiben erhalten, in dem er u.a. auf den Beschluss des (abgeänderten) Initiativantrags im Gemeinderat eingeht. Zusätzlich gab es Informationen zum Stadtentwicklungsplan.

Einige Empfänger und auch die Grünen sahen damals den Datenschutz verletzt und beschwerten sich bei der Datenschutzbehörde. Diese hat nun einigen Beschwerden stattgegeben. Laut einem Bescheid, der der NÖN vorliegt, „erfolgte der Eingriff in das Recht der Geheimhaltung (...) ohne eine entsprechende Rechtsgrundlage und war daher unrechtmäßig“.

Behörde widerspricht Rechtsauskunft des Landes

Die Stadt hatte sich auf eine Auskunft des Amtes der NÖ Landesregierung gestützt, in der auf das Stadtrechtsorganisationsgesetz verwiesen worden war: Dieses regle, dass der im Initiativantrag genannte Zustellungsbevollmächtigte vom Ergebnis der Behandlung verständigt wird. Eine Verständigung aller Unterstützer werde dadurch nicht ausgeschlossen, hieß es vom Land – und die Einwilligung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten (für die Unterstützungserklärung mussten Daten wie Adresse und Geburtsjahr angegeben werden, damit die Unterschriften überprüft werden konnten) ließe sich auch auf die Verständigung vom Ergebnis der Behandlung beziehen. Die Datenschutzbehörde sieht das anders: Das Konzept der „konkludenten Einwilligung“, auf das sich das Land beziehe, sei der Datenschutzgrundverordnung fremd: „Abgesehen davon, dass im gegenständlichen Fall eine datenschutzrechtliche Einwilligung (...) ohnehin nicht in Frage kommt.“ Weiter heißt es im Bescheid: „Die bloße Teilnahme an einer Bürgerinitiative selbst kann somit, auch bei großzügiger Auslegung, nicht als definitionsgemäße Einwilligung gewertet werden.“

Die Grünen sehen sich bestätigt: „Bürgermeister Schneeberger hat Bürgerdaten verwendet, die ihm nicht zustehen“, sagt Stadträtin Selina Prünster. Sie fordert eine „öffentliche Entschuldigung im Amtsblatt“, sagt sie zur NÖN. Zudem müsse die Stadtspitze „richtigstellen, dass die Flächen, deren Schutz vor dem Verbau von der Initiative gefordert wurden, nach wie vor Gefahr laufen, versiegelt zu werden – und nicht, wie es im Brief geheißen hat, geschützt sind.“ Drittens, so Prünster, „braucht der Magistrat dringend eine Datenschutz-Schulung“.

Grüne und Initiatoren fordern Entschuldigung

„Es freut uns sehr, dass wir von der Datenschutzbehörde in unserer Kritik bestätigt wurden“, heißt es seitens der Initiative „Freie Felder“: „Damit gibt es für zukünftige Initiativanträge Rechtssicherheit. Menschen, die sich öffentlich für ihre Anliegen einsetzen, müssen sich sicher sein können, dass mit ihren Daten sorgsam umgegangen wird.“ Auch die Initiatoren fordern eine „Richtigstellung“.

Dazu wird es jedoch vorerst nicht kommen: Die Stadt will den Spruch der Datenschutzbehörde nicht hinnehmen. Man werde – Bescheid für Bescheid – Berufung einlegen, heißt es aus dem Rathaus auf NÖN-Anfrage. Die Datenschutzbehörde kann ihre Bescheide abändern – oder die Beschwerde dem Bundesverwaltungsgericht vorlegen.