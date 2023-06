PlusCard-Besitzer bekommen Wohnhilfe von der Stadt

Die Stadtregierung wird im nächsten Gemeinderat einen Beschluss zur Unterstützung der Mieter in der Stadt fassen. Insgesamt werden rund 200.000 Euro für Mietkosten-Unterstützungen im Budget vorgesehen.

Anspruchsberechtigt sind alle Haushalte, die eine sogenannte „PlusCard“ besitzen – unabhängig davon, ob sie in einer Gemeinde-, Genossenschafts- oder privat vermieteten Wohnung wohnen. Bei der Antragstellung muss die Mietsteigerung nachgewiesen werden. Davon wird die Landesunterstützung abgezogen. Den verbleibenden Betrag fördert die Stadt mit maximal 150 Euro pro Haushalt. Die Antragsstellung kann im Sommer erfolgen, Grundvoraussetzung ist im Vorfeld ein Antrag auf Wohnkostenhilfe des Landes NÖ. Momentan gibt es rund 1.300 „PlusCard“-Haushalte in der Stadt. „Wir werden sozial treffsicher genau jene unterstützen, die es am nötigsten brauchen – und das sind in erster Linie die Haushalte und Familien mit der „PlusCard“, die seit vielen Jahren als soziale Unterstützungskarte erfolgreich ist. Kombiniert mit den angekündigten Unterstützungen von Bund und Land, können wir so die Steigerung bei den Mieten abfedern und den Menschen eine wichtige Hilfestellung in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten geben“, so ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger, FPÖ-Sozialstadtrat Michael Schnedlitz und SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger in einem gemeinsamen Statement.