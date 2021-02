Die geplante Ostumfahrung wird ein Fall für das Höchstgericht: Die beiden Bürgerinitiativen „L.A.M.A.“ und „Ostumfahrung – So nicht!“ haben gemeinsam beim Verfassungsgerichtshof eine Beschwerde gegen den Bescheid des Bundesverwaltungsgerichts eingebracht. Wie berichtet, hat das BVwG im Dezember den positiven Bescheid des Landes zur Umweltverträglichkeitsprüfung bestätigt.

„Die Schwerpunkte dieser neuen Beschwerde verstärken die jahrelange Kritik am Projekt. Dabei geht es um fehlenden Klima- und Bodenschutz sowie um den immensen Flächenfraß in Wiener Neustadt. Wir kämpfen weiterhin für die Erhaltung unseres Naturschutzgebietes, für die Prüfung von verkehrspolitischen Alternativen zum Straßenbauvorhaben und den Schutz der landwirtschaftlich wertvollen Flächen als zentrales öffentliches Interesse“, so Georg Panovsky („Ostumfahrung – So Nicht!“) und Grünen-Stadträtin Tanja Windbüchler-Souschill („L.A.M.A.“).

Als juristische Unterstützung wurde die Kanzlei Ethos.legal engagiert, die die Beschwerde letzte Woche zeitgerecht eingebracht hat. „Österreich ist bekanntermaßen negativer Europameister beim Bodenverbrauch und hat eines der dichtesten Straßennetze. Unnötige Straßenbauprojekte tragen leider zu diesem negativen Rekordergebnis bei“, sagen die Anwälte Piotr Pyka und Wolfram Proksch: „Wir hoffen, dass der Verfassungsgerichtshof die verheerende Auswirkung des exzessiven Bodenverbrauchs auf die Umwelt einsieht und derartigen Projekten einen Riegel vorschiebt.“

Der Gang vor den VfGH hat übrigens nicht automatisch aufschiebende Wirkung für die weiteren Schritte im Projekt.

Auf NÖN-Anfrage meint Bürgermeister Klaus Schnebeerger (ÖVP): „Nach der österreichischen Rechtsordnung besteht die Möglichkeit, derartige juristische Schritte bis zum Verfassungsgerichtshof zu setzen. Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass die Ostumfahrung für die Stadtentwicklung und die Lebensqualität Wiener Neustadts einen wesentlichen Mosaikstein darstellt. Am Ende wird das Projekt das juristisch bestgeprüfte von ganz Österreich sein.“