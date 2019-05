zVg Der Neufundländer „Balu“ wurde bei der Fischa von unbekannten Tätern gestohlen.

Es ist ein Albtraum für jeden Hundebesitzer: Am Samstagvormittag wurde einem Kärntner, der in Eggendorf zu Besuch war, der Hund gestohlen. Der Mann spazierte entlang der Fischa, als er entschied, seinen „Balu“ eine Runde schwimmen zu lassen.

In einem kurzen Moment schnappte jemand den Hund und fuhr davon. Der Schwiegersohn des Besitzers wandte sich an die NÖN: „Leider wissen wir nichts über den Täter. Der Hund ist ein Neufundländer, schwarzes Fell mit weißer Färbung an den Beinen. Leider traf ihn ein Unglück, wodurch sein rechtes Hinterbein verstümmelt ist. Er benötigt noch Medikamente, um die Schmerzen ertragen zu können. Ich hoffe, dass er erkannt und gefunden wird.“