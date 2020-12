Es ist eines der bekanntesten Kaffeehäuser der Stadt: Das Witetschka am Allerheiligenplatz. Mit Oliver Andersch hat das Lokal einen neuen Besitzer. Der 50-Jährige betreibt eine Reinigungsfirma mit 50 Mitarbeitern, hat aber einschlägige Gastro-Erfahrung. Einerseits war er – wie sein Vater Peter Andersch – Kellner im Witetschka, es folgten Jobs in der Herrengasse, aber auch bei Pepi Stachl oder im Hobl & Scher. Andererseits sorgt er mit seiner Firma in vielen Gastro-Stätten für Sauberkeit.

Im Gespräch mit der NÖN betont er: „Das Witetschka muss das Witetschka bleiben.“ Derzeit werden am Allerheiligenplatz sanfte Renovierungsarbeiten durchgeführt, unter anderem wird die Küche erneuert. Nicht ohne Grund: In Zukunft will er mehr als das Witetschka-Clubsandwich (davon werden pro Jahr 7.900 Stück verkauft) anbieten. Und: Auch ein Barbetrieb am Abend, den es in den letzten Jahren nicht mehr gab, soll wieder her. Das Café wird wieder zur Café-Bar. „Entspannte Hintergrundmusik vom DJ, kein Bumm-Bumm. Also ein Gegenstück zur Herrengasse, wo man den Abend beginnen kann. Ich will nicht nur meiner Generation, sondern auch der Jugend eine Alternative bieten“, erklärt der neue Witetschka-Chef.

Mit der Übernahme hätte er sich bewusst für den Standort Innenstadt entschieden, erklärt er. Die Corona-Auszeit sieht er nicht nur als Umbau-Chance: „Ich glaube, dass die Menschen nachher wieder mehr Wert auf Freiheit und auch Qualität legen werden – die wollen wir bieten.“ Als Vorteil für den Innenstadt-Standort in den nächsten Jahren sieht er die Ansiedlung der Staatsanwaltschaft oder das neue Wohnquartier am Leiner-Areal. Aufgesperrt werden soll – soweit es möglich ist – mit dem 7. Jänner.

Willfurth: Fokus auf „The Italian“

Für Herbert Willfurth ist es nach 29 Jahren ein emotionaler Abschied, „schließlich habe ich mein halbes Leben in dem Lokal verbracht“, sagt der 59-Jährige im Gespräch mit der NÖN. Allerdings sei das Witetschka Oliver Andersch eine Herzensangelegenheit, genau wie ihm. „Ihm geht das Herz auf, wie mir damals, als ich aus der Herrengasse gekommen bin. Deswegen ist es eine Win-Win Situation und es fällt mir nicht so schwer, mich vom Witetschka zu trennen“, sagt Willfurth.

Die sanften Änderungen am Lokal sieht er entspannt: „Lokale werden für Menschen gebaut, sie sind die schönste Einrichtung. Es dreht sich immer alles um die Gäste, das macht ein Lokal aus. Alles andere ist austauschbar.“

Herbert Willfurth bleibt der Gastro-Welt erhalten: Gemeinsam mit Markus Pflug führt er die „Italians“ am Zehnergürtel und in der Merkurcity, dazu kommen die beiden Cremerino-Eisgeschäfte.

Und das Italian-Konzept ist mittlerweile höchst erfolgreich, gibt es in Deutschland fünf und in Armenien ein Francise. Der Italian-Erfolg sei auch der Grund für den Witetschka-Verkauf. „Das kann man nicht nebenbei machen“, stellt Willfurth fest, der sich schon im Frühjahr vom Café Nuovo in der Neunkirchner Straße getrennt hat, das jetzt die langjährige Mitarbeiterin Kerstin Schlager führt.

Wobei: Ganz wird er „seinem“ Witetschka nicht den Rücken kehren. „Auch wenn ich mich raushalten will – ich bin für Oliver sofort da, wenn er etwas braucht.“