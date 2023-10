Hundehasser legte in Wiener Neustadt Würstel mit Rasierklinge aus

Schockerlebnis für eine Wiener Neustädter Hundebesitzerin am Wochenende: In einem Grünstreifen am Liese Prokop Weg (zwischen Akademiepark und Landespflegeheim) fand sie ein Würstel, das mit einer Rasierklinge gefüllt war. „Meine Hündin Chanel hätte es fast gefressen. Sie hat schon daran geschnuppert, nur so bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden“, schildert die Frau der NÖN. Sie habe die Rasierklinge zuerst gar nicht gesehen, „deswegen habe ich mich auch daran geschnitten. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn das meine Hündin gefressen hätte. Ich bin richtig sauer“, ärgert sich die Frau am NÖN Telefon. Sie hat den Fall der Polizei gemeldet.