„Jazz in der Röhre“ in den Kasematten Wiener Neustadt

Der österreichische Pianist Martin Gasselsberger, er tourte mit dem im Vorjahr verstorbenen Frank Hoffmann durch Österreich und lernte die Kasematten bei der Abschiedsveranstaltung für Hoffmann kennen, ist ein vielbeschäftigter Künstler. Für den Abend mit „Jazz in der Röhre“ am Freitag, dem 13. Oktober um 19.30 Uhr in den Kasematten hat er sich mit zwei Kollegen zusammengetan.

Gasselsberger: „Das Trio des Abends setzt sich eigentlich aus zwei Duos zusammen, nämlich dem mit dem Vibraphonisten Tim Collins und dem mit der Jazz- und Soulsängerin Petra Linecker. Wir werden in den verschiedensten Konstellationen spielen.“ Am Programm stehen viele Eigenkompositionen aber auch Klassiker aus dem „Great American Songbook“. „Zur Beruhigung: Auf das Publikum wartet kein experimenteller Jazz, sondern sehr melodiöse und groovige Stücke.“ Und Gasselsberger ist überzeugt, dass die Atmosphäre in den Kasematten, die ihn beim ersten Besuch so begeistert hat, „sehr stimmig zur Musik“ sein wird.

Karten für „Jazz in der Röhre“ in den Kasematten, sind beim Infopoint im Alten Rathaus und im Webshop unter www.webshop-wn.at erhältlich.