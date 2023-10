„Lange Nacht“ im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt

Führungen durch die Hermann Nitsch-Ausstellung „Farbenwelt“ stehen um 19 Uhr, um 21 Uhr und um 22.30 Uhr am Programm. Dabei kann man tief in das Schaffen des Künstlers eindringen. Ein echter Leckerbissen erwartet alle Fans von Hermann Nitsch um 20 Uhr: Dann wird nämlich der neue Film über den Universalkünstler, der zur Ausstellung produziert wurde, erstmals gezeigt. „Der König des Weinviertels“ hat um 20 Uhr vor dem Museum Premiere.

Um Farben dreht sich auch ein zweites Angebot an diesem Abend. Museumsleiterinn Eveline Klein: „Passend zur Ausstellung ,Farbenwelt' tauchen wir unsere Sammlung ebenfalls in Farbe. Was verbinden wir mit Rot, Weiß oder Blau?“ Die Besucher können sich überraschen lassen, welche historische Figur sich welche Farbe ausgesucht hat und Henker, Mönche, Mechaniker und Nachtgestalten treffen. Führungen finden um 18.30, 20 und 21.30 Uhr statt.

Von 18.30 bis 22 Uhr können die kleinen Besucher bei der Bastelstation ihre eigene „Wunderscheibe“ herstellen.

Die Sonderschau „Hands Up! – Erlebnis Stille on Tour“, in Kooperation mit dem Landesklinikum Wiener Neustadt, will einen Eindruck vermitteln, wie das Leben ist, wenn man nichts hören kann. Wie funktioniert Gebärdensprache? Wie nehmen Gehörlose Musik wahr? Wie wäre Fernsehen, wenn alle Menschen gehörlos wären? All das können die Teilnehmer in der Ausstellung erleben. Dabei sind die gehörlosen Guides das Herzstück der Ausstellung. Behutsam, humorvoll und erlebnisorientiert führen sie die Besucher durch die Welt der Stille.