Kritik an 90er-Party in Wr. Neustadt: Organisator entschuldigt sich

In der Arena Nova ging am Samstagabend die „Zeitreise - 80s & 90s Party“ über die Bühne. Tausende Besucher feierten dort ausgelassen, allerdings gabe es am Tag danach vielfache Kritik von den Besuchern. Auf Facebook hieß es unter anderem „Selten so eine schlecht organisierte Veranstaltung erlebt!“ oder „Das war alles eine Katastrophe, Organisation fürchterlich, war das letzte Mal“ und „Schlechtest organisierte Veranstaltung was ich je gesehen habe“ waren nur einige der Vorwürfe.

Konkret soll es massive Probleme bei der Jackenrücknahme gegeben haben, aber auch die langen Wartezeiten an der Bar brachten viele zum Schäumen. „Nur eine Bar für alle Besucher...Wartezeit für ein Getränk ca eine Stunde“, ärgerte sich etwa ein Partygast. Aber auch die Rückerstattung des Gelds, das auf der Party auf einen Chip geladen werden musste, war Thema.

Lösungen für Probleme angeboten

Noch am Sonntag meldete sich er Veranstalter „Platin Entertainment“ zu Wort und entschuldigte sich: „Es gibt nicht genug Worte, die beschreiben können, wie wahnsinnig leid uns die Vorkommnisse auf der Zeitreise tun. Leider haben wir uns, als junge Veranstalter, überschätzt und sind mit hoher Motivation in das Event gestartet, dabei haben wir einiges übersehen. Ein ganz großes ENTSCHULDIGUNG gilt hier an die Garderoben- und Barsituation. Wir waren entsetzt, als wir die überforderten und leider auch meist wenig kooperativen Mitarbeitern gesehen haben.“

Man habe die eskalierende Sache dann selbst in die Hand genommen, „nachdem uns ein Mitarbeiter nach dem anderen im Stich gelassen hat und haben sich, so gut wie es die individuellen Situationen zugelassen haben, den Personen gewidmet und haben mit Herzblut gehandelt.“ Unter der Mail-Adresse hello@platinentertainment.com könne sich jeder melden, dessen Jacke nicht gefunden wurde.

Natürlich würden auch alle Partygäste ihr Geld zurückbekommen, versicherte der Veranstalter und bot auf Facebook auch eine Lösung an. „Es sind gravierende Fehler passiert, die wir uns selber nur schwer verzeihen können. Aber wir möchten mit diesem Statement zeigen, dass wir aus diesen Fehlern lernen und uns dieses Fiasko nicht nochmal passieren wird“, so die Veranstalter.

Allerdings gab es auch viele zufriedene Besucher: „Wir hatten trotzdem viel Spaß und werden uns wieder auf eine Zeitreise begeben“, schrieb eine Junggebliebene.

