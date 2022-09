Drei neue Kindergärten in Wiener Neustadt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Das neue Schuljahr startete am Montag mit drei neuen Kindergärten in der Stadt: Der Kindergarten „Am Haidbrunnen“ (Merbotogasse, zwei Gruppen), jener in der Kaisersteingasse (zwei Gruppen) und der neue Kindergarten Ungarviertel im neuen Stadtheim (bislang zwei Gruppen im Gebäude der Ungarviertel-Schule, ab sofort vier).

Insgesamt sollen bis Herbst 2025 in der Stadt im Vergleich zum Schuljahr 2021/‘22 planmäßig 25 zusätzliche Gruppen entstehen. Insgesamt soll dann in 91 Kindergartengruppen Platz für 2.000 Kinder im Alter zwischen zweieinhalb und sechs Jahren sein.

Geplant sind jeweils fünf Gruppen in der Nicolaus Pacassi-Gasse und am ehemaligen Stadion-Areal. Vier Gruppen sollen jeweils in der Badener Straße und in der Pottendorfer Straße geschaffen werden. Dazu kommt noch der neue Kindergarten im Wohnprojekt am ehemaligen Leiner-Areal.

Im Oktober werden die drei neuen Kindergärten mit Tagen der offenen Tür (jeweils 13 bis 16 Uhr) feierlich eröffnet: Mittwoch, 5. Oktober, Kindergarten Kaisersteingasse; Freitag, 7. Oktober, Kindergarten Am Haidbrunnen (Merbotogasse); Freitag, 21. Oktober, Kindergarten Ungarviertel.

