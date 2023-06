Wirbel um 140 geplante Wohnungen in Markt Piesting

Die 3.100 Einwohner große Gemeinde wird gewaltigen Zuwachs bekommen. Am ehemaligen „Köck-Areal“ in der Gutensteiner Straße 31 plant ein privater Investor den Bau von rund 140 Wohnungen samt Tiefgarage. Das Wohnprojekt sorgt in der Bevölkerung für große Aufregung. „Wir haben das einfach vor den Latz geknallt bekommen und sind vorher nicht informiert worden“, ärgert sich etwa ein Bewohner aus der Nachbarschaft. Anrainer befürchten unter anderem ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, zu wenig Parkplätze und auch eingeschränkte Sichtverhältnisse in ihren Gärten.

Kritik kommt auch von den Grünen. „Das Gesamtkonzept passt für uns überhaupt nicht. Da steht keine vernünftige Raumplanung dahinter. Es wird einfach bewilligt, ohne die Hintergründe anzusehen“, meint etwa Gemeinderat Constantin Gessner.

Außerdem ärgert er sich in Bezug auf die Kanalinfrastruktur und die Wasserversorgung. Die Kanalinfrastruktur sei bereits jetzt in einem „desolaten Zustand“ und die Trinkwasserversorgung der zusätzlichen 300 Einwohner im Sommer wirft Fragen auf, schon jetzt müsse für die Wasserversorgung in Piesting Wasser aus Nachbargemeinden zugekauft werden. „In der Gemeinde fehlt es an einem gescheiten Bebauungsplan. Man müsste eine Bebauungsdichte definieren, die Bürger an Bord holen“, so Gessner. ÖVP-Bürgermeister Roland Braimeier war für die NÖN trotz mehrerer Versuche nicht erreichbar, ÖVP-Vizebürgermeister Franz Wöhrer konnte auf NÖN-Anfrage keine Angaben zu dem Projekt machen. Seitens der Bezirkshauptmannschaft heißt es, dass bei dem Projekt derzeit ein Bewilligungsverfahren laufe, was den Hochwasserschutz betreffe. Dafür müsse eine höhere Mauer samt einer Ausgleichsfläche für das Wasser errichtet werden – das werde derzeit geprüft.

Aufregung auch um ehemaliges Harzwerk-Areal

Gesprächsstoff bietet derzeit auch das Areal des ehemaligen Harzwerkes, das erst kürzlich den Besitzer wechselte. Dort hat es in den letzten Tagen Bodenarbeiten gegeben, allerdings gilt das Areal als kontaminiert, Verunreinigungen im Boden werden vermutet. Laut Bezirkshauptmannschaft kam es im Zuge der Grabungen auch zu Geruchsbelästigungen. Aufgrund der unklaren Lagen wurde ein Baustopp verordnet, bestätigt Bezirkshauptmann Markus Sauer gegenüber der NÖN. „Wir haben keine Pläne vom Grundbesitzer, was dort entstehen soll, es fehlen uns einfach die Unterlagen.“ In zwei Wochen habe man eine Besprechung mit den Grundstücksbesitzern anberaumt – dann werde man mehr wissen.