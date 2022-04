Wr. Neustädter Lehrerin Nina Voit: „Der Mangel ist fatal“

Werbung Wr. Neustadt Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

NÖN: Beobachten Sie an Ihrer Schule den Trend, dass Kinder weniger Bewegung machen?

Nina Voit: Diesen Trend kann man denke ich generell in unserer Gesellschaft beobachten. Und besonders bei den Kindern ist der zunehmende Bewegungsmangel fatal. Die Kinderspielplätze wurden durch iPad & Co. ersetzt und der natürliche Bewegungsdrang wird so unterdrückt und geht langsam zurück. Bewegung, und hier meine ich die konditionelle, koordinative und kognitive Forderung, ist die Grundvoraussetzung für ein gesundes und glückliches Leben. Wenn sich Kinder nicht bewegen, keine schützenden Muskeln aufbauen, ihren Körper nicht reizen, können sie später nicht gesund sein.

Wie kann man Kinder zum Sport motivieren?

Voit: Man kann es ihnen vorleben! Als Elternteil oder als Vertrauensperson ist man immer ein Vorbild für die Kinder. Wenn man Bewegung lebt, selbst Freude dabei hat sich zu bewegen und das in den Alltag einbettet, dann machen die Kinder hier automatisch mit.

Welche Rolle spielt beim Thema Bewegung die mentale Gesundheit von Kindern?

Voit: Die mentale Gesundheit und die Bewegung stehen in einem sehr engen Zusammenhang. Durch Bewegung und Sport werden zum Beispiel die sogenannten Glückshormone ausgeschüttet, welche für das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit wichtig sind.

Welche Bewegungsangebote dürfen aus Ihrer Sicht an den Schulen auf gar keinen Fall fehlen?

Voit: Unser Credo lautet: So viele Angebote wie möglich, dass für jeden und jede etwas dabei ist! Unsere Sportklassen, aber auch Schüler anderer Zweige lieben es, ihr Können bei Schulwettkämpfen unter Beweis zu stellen. Eines würde ich jeder Schule empfehlen: „Simply Strong“ als festes Schulprogramm zu etablieren. Der Schulverein „Simply Strong“ hat die Bewegungsprogramme Vital4Brain, Vital4Heart und Vital4Body entwickelt, um die Kinder in den Klassen mehr zu bewegen, gute Voraussetzungen für eine gelingende Entwicklung zu schaffen, um ebenso gute Voraussetzungen für erfolgreiches und stressfreies Lernen zu schaffen, die Kinder fit zu machen und gesund zu halten sowie die Kinder zum Lachen zu bringen.

Alle Übungen gibt es kostenlos im Internet auf: www.simplystrong.at.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.