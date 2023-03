„Steck' dir die Puff'n in den Mund!“: Streit bei Sportfest vor Gericht

Zum Zeitpunkt der Tat lebten beide Kontrahenten im Bezirk Mattersburg. Näher gekannt hatten sie sich bis zum 8. August 2021 nicht.

Damals trafen die jungen Männer am Rande des Sportfests in Schattendorf aufeinander. Am Dienstag, 14. März 2023, saßen sie beide vor Jugendrichterin Birgit Falb.

Eigentlich wollte ein Freund des einen Angeklagten den anderen Angeklagten zur Rede stellen: Es ging um ein Mädchen.

„Sie haben diskutiert“, erinnerte sich der eine Angeklagte. „Ich stellte mich dazu, weil ich schauen wollte, was passiert. Wie ich mich dazustellte, kriegte ich direkt eine auf die Nase“, so der Lehrling weiter, der just am Tag der Verhandlung seinen 20. Geburtstag feierte.

„Das tut mir leid“, sagte die Richterin. „Es gibt schönere Dinge, die man an seinem Geburtstag machen könnte. Alles Gute.“

Anders schilderte der Kontrahent, der 18-jährige Einzelhandelskaufmann, den Konflikt. „Er sagte: Ich steck' dir die Puff'n in den Mund, und machte eine Handbewegung zur Tasche.“ Da habe er aus Angst, der andere werde eine Schusswaffe ziehen und schießen, zugeschlagen.

Dem 20-Jährigen wurde dabei ein verschobener Nasenbeinbruch zugefügt.

Gerüchte über Drogen und Waffen

Die beiden Angeklagten hatten sich im August 2021 zwar nicht persönlich gekannt, Gerüchte über den 20-Jährigen waren aber dem 18-Jährigen zu Ohren gekommen.

„Was man über ihn in Mattersburg erzählte, über Waffen und Drogen, da konnte man schon Angst bekommen“, berichtete er vor Gericht.

Der 20-Jährige blieb hartnäckig dabei: Er habe nicht mit einer „Puff'n“ gedroht.

„Ich möchte nicht angelogen werden!“, ermahnte ihn die Richterin. „Gehen Sie in sich: Wenn Sie es gesagt haben, geben Sie es zu!“

Doch auch nach einer Besprechung mit seiner Verteidigerin blieb das Geburtstagskind bei seiner Verantwortung.

„Ich habe die Drohung nicht gemacht“, beteuerte der 20-Jährige. „Als ich den Nasenbruch bekam, sagte ich: Wenn'st willst, kum her, machen wir eins gegen eins!“ Da sei sein Gegner schon mit Freunden in ein Taxi eingestiegen und davongefahren.

Ein Freund des 18-Jährigen hatte den Vorfall beobachtet. Er bestätigte vor Gericht, dass der 20-Jährige die Drohung mit der „Puff'n“ ausgesprochen habe. „Das war nicht geflüstert“, sagte er.

Dem 18-Jährigen wurde neben dem Schlag in Schattendorf auch ein Vorfall im April 2022 in Wiener Neustadt vorgeworfen: Damals hatten er einem Burschen einen Schlag versetzt und diesem einen einfachen, unverschobenen Nasenbeinbruch zugefügt.

Schlag in Schattendorf war Notwehr

Richterin Birgit Falb beurteilte den Schlag in Schattendorf als Notwehr und sprach den 18-Jährigen vom Vorwurf der schweren Körperverletzung frei. Für den Schlag in Wiener Neustadt erhielt der bislang Unbescholtene eine bedingte Haftstrafe von einem Monat.

Nach diesem Urteil wurde der Prozess gegen den 20-Jährigen fortgesetzt.

Diesem wurde nämlich auch vorgeworfen, er habe Drogen verkauft.

Dazu wurde ein junger Dealer befragt, der in Wiener Neustadt bereits verurteilt worden war. Ihm war die Polizei auf die Schlichte gekommen, nachdem einer seiner Abnehmer eine „Lebensbeichte“ abgelegt hatte, so ein ermittelnder Kriminalbeamter.

Polizei führte Scheingeschäft durch

„Wir führten dann ein Scheingeschäft mit dem Dealer durch und dieser machte Angaben zu dem 20-jährigen Angeklagten“, berichtete der Kriminalbeamte.

Vor Gericht bestätigte der junge Dealer, dass er den 20-Jährigen über die Social Media Plattform „Snapchat“ kennengelernt habe. Dort habe der 20-Jährige Bilder von sich mit Emojis gepostet, die in der Szene für Marihuana, Kokain und Ecstasy verwendet werden.

„Es gab auch Chats von ihm, wo er Preise nannte“, erzählte der Zeuge. Außerdem soll der 20-Jährige mit den entsprechenden Drogen-Emojis gepostet haben: „Braucht wer...“

„Wie dumm muss man sein, dass man so etwas postet!“, wunderte sich die Richterin.

Der 20-Jährige sei als Beifahrer mit einem Audi A3 nach Wiener Neustadt gekommen. „Wer das Fahrzeug lenkte, weiß ich nicht“, sagte der Zeuge.

Er habe von dem Angeklagten Cannabis, Kokain und Ecstasy gekauft. Das letzte halbe Kilo Cannabis habe aber kaum THC enthalten, es habe sich um das legale CBD gehandelt.

Der 20-Jährige stritt alles ab: Er kenne den Zeugen nicht und habe in Wiener Neustadt keine Drogen verkauft.

Bei Hausdurchsuchung geklaute Kennzeichen gefunden

Bei einer Hausdurchsuchung wurden bei dem Angeklagten Drogen gefunden und nicht nur das: Die Polizei entdeckte bei ihm auch drei Autokennzeichen, die er im Bezirk Mattersburg geklaut hatte, einen Schlagring und einen Totschläger, beides verbotene Waffen.

Der 20-Jährige wurde an seinem Geburtstag zu acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Die Richterin sprach ihm zum Vorwurf der gefährlichen Drohung mit der „Puff'n“ ebenso schuldig wie zum Drogenhandel, zum Kennzeichendiebstahl und zum Besitz verbotener Waffen. „Ich habe keinen Zweifel, dass es so war“, sagte sie. Der Angeklagte nahm das Urteil an.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.