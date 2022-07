131 Oldtimer machten in Klingfurth Station .

Bei der 17. Oldtimer-Fahrt war die Begeisterung ungebrochen, sodass im 50. Jubiläumsjahr der Schloss-Spiele Kobersdorf beim Start 131 Automobile gezählt wurden. Intendant Wolfgang Böck führte in gewohnter Manier einen Konvoi Richtung Kobersdorf an, um Liebhaber historischer Karossen zum Theaterbesuch der gefeierten „Bockerer“-Produktion zu geleiten. Bei hochsommerlichen Temperaturen dienten die abgestellten Fahrzeuge als begehrtes Fotomotive zahlreicher Schaulustiger beim Start in der Erlebnisregion Thermengemeinden.