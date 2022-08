2.500 Gäste beim Tag der offenen Tür von Baumit

Das Baumit Stammwerk in Wopfing war am vergangenen Samstag Treffpunkt für über 2.500 Besucher und Besucherinnen. Unter dem Motto „Bring your Family and Friends“ luden die Baumit Österreich Geschäftsführer Georg Bursik und Manfred Tisch, zum „Tag der offenen Tür“ und ermöglichten so allen Gästen einen Blick hinter die Kulissen.

"Das Interesse war gewaltig. In vielen persönlichen Gesprächen habe ich ausschließlich positive Rückmeldungen bekommen", freut sich Robert Schmid, geschäftsführender Gesellschafter der Baumit Gruppe, über eine gelungene Veranstaltung. Auf sieben verschiedenen Werkstouren, die auch von den Geschäftsführern Gerald Prinzhorn, Georg Bursik und Manfred Tisch als fachkundige Guides begleitet wurden, konnten sich die Gäste ein Bild von der Rohstoffgewinnung im Steinbruch Dürnbach sowie der Verarbeitung im Kalk-, Zement-, Trockenmörtel- und Nassproduktewerk machen. „Die Bus-Touren in unseren Steinbruch in Dürnbach waren schon bald ausgebucht. Unsere nachhaltige Rohstoffgewinnung war für über 800 Gäste ganz offensichtlich einer der Höhepunkte des Tages“, ist Manfred Tisch, Geschäftsführer der Baumit GmbH, begeistert vom Interesse.

Abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie

Neben den Werksführungen bot Baumit ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie: Besucher konnten u.a. in Live-Vorführungen das 3D-Betondrucksystem „BauMinator“ hautnah erleben. Im Farbberatungsstudio demonstrierten Baumit Farbberater, wie vielfältig die Fassadengestaltung eines Einfamilienhauses sein kann. Bei der Lehrwerkstätte stellte der Baumit „Nachwuchs“ sein handwerkliches Können unter Beweis. Auch die Kids kamen auf ihre Kosten. Hüpfburg, Kletterturm, elektrischer Bummelzug, Stationen zum Spielen und Experimentieren ließen keine Langeweile aufkommen. Mit Silo-Selfies konnten die Gäste Baumit Baustoffe im Wert von 5.000 Euro gewinnen.

Im Festzelt gab es neben Speis und Trank geballte Information zu Baumit als Arbeitgeber, Hard Facts zum Unternehmen und zu Baumit Produkten, zu aktuellsten Innovationen, aber auch zum Thema Nachhaltigkeit, zu Geschichte und Bedeutung von Baumit als Wirtschaftsfaktor für die Region. „Ich bin begeistert vom großen Ansturm und Interesse. Das ist für mich der beste Beweis, dass die Menschen in der Region sehen und verstehen wollen, was wir hier am Standort produzieren und leisten. Besonders freut mich das positive Feedback zu unserem neuen Unternehmensfilm ‚Wir sind Baumit – Jobs mit Zukunft’, der ausschließlich mit unseren Mitarbeitern gedreht wurde. Großen Dank an dieser Stelle auch an die über 120 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die durch ihren Einsatz den Tag der offenen Tür zu einem Erlebnis gemacht haben“, resümiert Georg Bursik, Geschäftsführer Baumit

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.