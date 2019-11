„Zauber im Advent“ am Wiener Neustädter Hauptplatz: 22. November bis 24. Dezember (Eröffnung: 22. November, 16 Uhr)

Adventmarkt auf Schloss Krumbach: 23. Nov. (13 bis 19 Uhr) und 24. Nov. ( 12 bis 18 Uhr)

Bergadvent am Waxeneck: 23. & 24. November (mit Perchtenlauf und Kutschenfahrt)

Besinnlicher Advent & Weihnachtsmarkt Eggendorf: 23. November, ab 15 Uhr am Hauptplatz

Vorweihnachtlicher Adventzauber in Sollenau: Samstag, 23. November, 14 Uhr

9. Traditioneller Theresienfelder Weihnachtsmarkt: 22. & 23. November, Platz rund um die Kirche

Adventfrühschoppen im Pfarrzentrum Kirchschlag: 24. November, 11 Uhr mit Radio Burgenland

Adventmarkt Klingfurth: 23. November bis 1. Dezember

Adventmarkt im Mater Salvatoris Bad Erlach: 29. & 30. November

Advent-Bauernmarkt Lichtenegg: 29. November mit Glühmoststand im ehemaligen Treffpunkt Nr.22.

Biedermeier Adventmarkt: 30. November von 11 bis 20 Uhr, am Marktplatz, Markt Piesting

Pernitzer Adventmarkt: 30. November (ab 15 Uhr) und 1. Dezember, vor dem Pfarrheim.

Besinnlicher Advent & Weihnachtsmarkt Siedlung Maria Theresia (Eggendorf): 30. November, Waldgasse 10.

Adventmarkt im Museumsdorf Krumbach: 30. November & 1. Dezember sowie 7. & 8. Dezember, jeweils von 13 bis 18 Uhr.

Adventzauber beim Eis Greissler in Krumbach: 15. bis 17. Dezember, täglich von 8 bis 19 Uhr.

Advent am Dom: 13. bis 15. Dezember, veranstaltet von der Volkskultur NÖ und vom Stadtmarketing Wiener Neustadt, Domplatz

20. Advent am Schlossberg in Kirchschlag: 6. bis 8. Dezember (Eröffnung: 6. Dezember, 14 Uhr)

Christkindlmarkt im Schloss Katzelsdorf: 7. &. 8. Dezember, (Am 8. Dezember öffnet um 15 und um 17 Uhr Österreichs einzige Zinnschaugießerei.)

Advent am Villa-Teich in Lichtenwörth: 7. & 8. Dezember, auf der Insel in der Nadelburg (Fabriksgasse/Teichweg)

Kinderadvent im Naturpark Hohe Wand: 8. Dezember, 13 Uhr

Christkindlmarkt, Petrifeld, Sollenau: 14. & 15. Dezember (14 bis 18 Uhr & 14 bis 20 Uhr)